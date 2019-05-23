شكرا لقرائتكم عزيز: بطاقة الـfan id ليس لها مدة صلاحية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس خالد عزيز المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام "تذكرتى"، أن الـ"FAN ID" الخاص بكل مشجع ليس له مدة صلاحية بحيث ينتهى العمل به بعدها.

Advertisements

أوضح عزيز أن الـFAN ID "بطاقة التعريف"، ليس لها مدة انتهاء، ونبحث مع المسئولين حاليًا لاستخدامه لاحقًا فى المباريات بعد انتهاء بطولة أمم افريقيا فى اي بطولة اخرى بدون عمل بطاقة جديدة لنفس الشخص.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أعلنت أسعار التذاكر والتى جاءت كالتالى: 150 جنيها للدرجة الثالثة، و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية، على أن تكون أسعار تذاكر المباريات الأخرى التى لا يلعبها المنتخب المصرى كالتالى: 100 جنيه للدرجة الثالثة، و300 جنيه للدرجة الثانية و500 جنيه للدرجة الأولى.