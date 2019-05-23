شكرا لقرائتكم اختبار طبى لـ عبد الله جمعة فى مران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك، اختبارا طبيا اليوم، فى مران الفريق اليوم لتحديد موقفه من مواجهة نهضة بركان المغربى.

وتعرض جمعة لإجهاد فى عضلة السمانة خلال مشاركته فى تدريبات فريقه أمس الأربعاء، الأمر الذى أدى لمغادرته المران خوفًا من تفاقم إصابته، ورغم تأكيد اللاعب جاهزيته لمواجهة نهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية، إلا أن الجهاز الطبى قرر خضوع اللاعب لاختبار طبى قبل السماح له بالمشاركة فى تدريبات اليوم.

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ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان يوم الأحد المقبل، على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وكان الفريق المغربى قد تغلب على الأبيض فى مباراة الذهاب بهدف نطيف احرزه لابا كودجو فى الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء، ليصبح الزمالك فى حاجة للفوز بثنائية للتويج بالبطولة أو الفوز بنتيجة 1/0 واللجوء لركلات الترجيح، ويلعب الفارس الأبيض نهائى الكونفدرالية لأول مرة فى البطولة التى دخلت خزائن الكرة المصرية مرة وحيده عام 2014 عندما توج الأهلى باللقب.