شكرا لقرائتكم خبر عن "تذكرتى": الـFAN ID ليس لها مدة صلاحية ويمكن استخدامها بعد امم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس خالد عزيز، المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام "تذكرتى"، أن الـ"FAN ID" الخاص بكل مشجع ليس له مدة صلاحية بحيث ينتهى العمل به بعدها.

وقال عزيز إن الـFAN ID "بطاقة التعريف"، ليس لها مدة انتهاء، ونبحث مع المسؤولين حاليًا استخدامها لاحقًا فى المباريات بعد انتهاء بطولة أمم افريقيا فى أى بطولة أخرى دون عمل بطاقة جديدة لنفس الشخص.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت أسعار التذاكر والتى جاءت كالتالى: 150 جنيها للدرجة الثالثة، و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية، على أن تكون أسعار تذاكر المباريات الأخرى التى لا يلعبها المنتخب المصرى كالتالى: 100 جنيه للدرجة الثالثة، و300 جنيه للدرجة الثانية و500 جنيه للدرجة الأولى.