شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ عبد الله جمعة لتحديد موقفه من الاستعداد لنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، لاختبار طبى اليوم لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربى.

وكان عبد الله جمعة تعرض للإجهاد فى عضلة السمانة خلال مشاركته فى تدريبات فريقه أمس، الأربعاء، الأمر الذى أدى لمغادرته المران خوفًا من تفاقم إصابته، ورغم تأكيد اللاعب جاهزيته لمواجهة نهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية، إلا أن الجهاز الطبى قرر خضوع اللاعب لإختبار طبى قبل السماح له بالمشاركة فى تدريبات اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان الأحد المقبل على استاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، و كان الفريق المغربى قد تغلب على الأبيض في مباراة الذهاب بهدف نطيف أحرزه لابا كودجو فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، ليصبح الزمالك فى حاجة للفوز بثنائية للتويج بالبطولة أو الفوز بنتيجة 1/0 و اللجوء لركلات الترجيح، ويلعب الفارس الأبيض نهائي الكونفدرالية لأول مرة في البطولة التي دخلت خزائن الكرة المصرية مرة وحيده عام 2014 عندما توج الاهلي باللقب.