سوبر كورة.. شيكابالا يعود للزمالك فى برج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر نادى الزمالك مواجهة نارية عندما يستضيف نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية" على استاد برج العرب الأحد المقبل. ويعود محمود عبد الرازق شيكابالا لنادى الزمالك من بوابة برج العرب.. اقرأ التفاصيل

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