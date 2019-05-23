سموحة يخوض البروفة الأخيرة بأنجولا استعدادا للبطولة الأفريقية للسلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق سلة سموحة، بقيادة أشرف توفيق، التدريب الأخير له مساء اليوم بعد الإفطار مباشرة، استعدادا لمواجهة أول أغسطس الأنجولى بقبل نهائى البطولة الأفريقية التى تقام بأنجولا.
ويلتقى سموحة مع أول أغسطس غدا، الجمعة، فى لقاء الذهاب بينما يقام لقاء العودة يوم الأحد 26 مايو.
ويخوض الفريق تدريبات على فترتان يوميا منذ السفر إلى أنجولا الثلاثاء الماضى، لكن يخوض اليوم تدريب واحد فقط مساءً، ليكون البروفة الأخيرة قبل مواجهة أول أغسطس بمنافسات البطولة.
وتضم قائمة سموحة كل من تامر مصطفى، وأشرف السيد، وشريف الدياسطى، وأحمد السيد، وعمر عزب، وأحمد عزب، وجيمس ادواردو، وإبراهيم خالد، وأوجستين اوكوسن، ومروان سرحان، بالإضافة إلى رؤوف محمد مصطفى وأداموف تاكا، ويرأس البعثة أحمد عجلان عضو مجلس الإدارة.
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