شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. رباعى الأهلى يثيرون أزمة داخل الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار الرباعى إسلام محارب ومحمد نجيب وأحمد علاء وعلى لطفى أزمة داخل النادى الأهلى. وتعادل الأهلى مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الأربعاء، فى إطار منافسات الدورى الممتاز. Advertisements لمعرفة الأزمة التى أثارها الرباعى اضغط هنا

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