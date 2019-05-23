شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفطار.. الإسماعيلى يفتح صفحة الجونة بعد نقطة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الإسماعيلى، فى العاشرة مساء اليوم، استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات الأسبوع الــ34 للبطولة.

ورفض الجهاز الفنى للإسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية عقب التعادل مع الأهلى مساء الأربعاء ضمن مؤجلات الأسبوع الــ18 لبطولة الدورى الممتاز.

الإسماعيلى فى المركز السابع ويفقد المربع الذهبى

الأهلي ظل فى الصدارة بـ74 نقطة ليصبح على بعد خمس نقاط من بيراميدز الذى فقد فرصة الحصول على الدورى، فى المقابل انتعشت آمال الزمالك فى المنافسة على اللقب، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث برصيد 66 نقطة من أصل 29 مباراة.

وفى المقابل، ظل الإسماعيلى فى المركز السابع برصيد 42 نقطة، ليفقد الدراويش فرصة الحصول على المركز الرابع والذى يحتله المصرى البورسعيدى بـ49 نقطة.

Advertisements

مدرب الإسماعيلى بعد التعادل: قدمنا أداءً مشرفاً.. وأشكر اللاعبين على الالتزام

عبر محمود جابر، المدرب العام للإسماعيلى، عن رضاه بما قدمه اللاعبين بعد التعادل مع الأهلى بهدف لكل منهما لحساب مؤجلات الجولة الــ18 بمسابقة الدورى المحلى.

وقال جابر، ”كنا أكثر واقعية من الأهلى ، أتيحت لنا عدة فرص خاصة فى الشوط الأول كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا، اللاعبون قاتلوا ولم يستسلموا حتى بعد إحراز الأهلى لهدف التقدم، أشكرهم كثيرا على الروح القتالية التى ظهرو بها ومدى التزامهم بالتعليمات”.

وأضاف مدرب الإسماعيلى، ”قدمنا أداءً مشرفاً ونجحنا فى إيقاف مفاتيح اللعب لدى المنافس، الأهلى كانت له بعض الفرص البسيطة فى الجبهة اليسرى”.

واختتم جابر تصريحاته قائلا، ”كنت أتمنى انتهاء مسابقة الدورى قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية ، نلعب فقط من أجل الثلاث نقاط ، سعيد بتطور الفريق بشكل ملحوظ من مباراة لأخرى”.