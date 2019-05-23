شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم مصير محمود متولى فى النادي الإسماعيلي.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمود متولى، قائد النادى الإسماعيلى، اليوم الخميس، للأشعة لحسم مصيره بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الأهلى أمس الأربعاء.

وكان الدكتور صالح الشامى، رئيس الجهاز الطبى للإسماعيلى، أكد أن محمود متولى تعرض لخلع فى الترقوة، على خلفية إصابته فى لقاء الأهلى الذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل منهما ويخضع اللاعب للأشعة لمعرفة مدة غيابه عن الملاعب.

وسقط الأهلي فى فخ التعادل أمام الإسماعيلي بعدما انتهت المباراة بهدف لكل منهما فى مباراة أقيمت على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية ضمن لقاء مؤجل من الأسبوع الـ18.

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الأهلي ظل في الصدارة بـ74 نقطة ليصبح على بعد خمس نقاط من بيراميدز الذي فقد فرصة الحصول على الدوري، في المقابل انتعش آمال الزمالك في المنافسة على اللقب حيث يتواجد الأبيض في المركز الثالث برصيد 66 نقطة من أصل 29 مباراة.

وفى المقابل، ظل الإسماعيلى بالمركز السابع برصيد 42 نقطة، ليفقد الدراويش فرصة الحصول على المركز الرابع والذي يحتله المصري البورسعيدي بـ49 نقطة.