شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة حفيدة محمد عمر نجم الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت منذ قليل حفيدة محمد عمر، نجم الاتحاد السكندرى، وابنة الرائد كريم محمد عمر، عن عمر خمس سنوات، بعد صراع مع المرض.

وكان محمد عمر قد تولى تدريب الاتحاد السكندرى مطلع الموسم الجارى، قبل أن يتقدم باستقالته متجهًا إلى صحم، الذى حقق معه نتائج مميزة، محتلًا المركز الخامس فى جدول ترتيب المسابقة المحلية.