شكرا لقرائتكم خبر عن العقدة مستمرة.. الإسماعيلى لم يهزم الأهلى منذ 9 سنوات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتذوق فريق الأهلى طعم الخسارة من الإسماعيلى منذ 9 سنوات، وبالتحديد منذ اللقاء الذى جمع الفريقين فى 21 نوفمبر 2010 بالجولة الحادية عشرة للدورى الممتاز موسم 2010 – 2011، والتى انتهت بفوز الدراويش بنتيجة 3-1، وسجل أهداف المباراة كل من عبد الله الشحات وجودين وشادى محمد للإسماعيلى، وأحمد فتحى للأحمر.

وحسم التعادل الإيجابى نتيجة مباراة الأهلى والإسماعيلى بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدوري الممتاز.

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أحرز للأهلي وليد آزارو وتعادل كريم بامبو للإسماعيلي ، ليرتفع رصيد الاهلي عند 74 نقطة ويبقي في المركز الأول ويرتفع رصيد الأسماعيلي 42 نقطة ويبقي في المركز السابع.

وبهذا التعادل تظل عقدة الإسماعيلى مستمرة فى عدم القدرة على الفوز أمام المارد الأحمر، حيث التقى الفريقان فى 115 مباراة فاز الأهلى فى 59 لقاء وفاز الإسماعيلى فى 22 مباراة وحسم التعادل 34 لقاء بواقع 23 تعادلاً إيجابياً و11 تعادلاً سلبياً.