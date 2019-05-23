شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة بركان يسعى لتحصين كودجا من إغراءات الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى مسئولى نادى نهضة بركان المغربى، لتحصين مهاجم الفريق، التوجولى لابا كودجا من إغراءات الأندية المصرية، بتجديد تعاقده، لقطع الطريق أمام أى نادى يرغب فى ضمه "مجانًا"، خاصة وأن عقد اللاعب مع الفريق المغربى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وبدأت أندية الأهلى والزمالك يحاولون إغراء اللاعب من أجل الحصول على توقيعه، ومن ثم ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، الأمر الذى دفع مسئولى نهضة بركان للسعى جاهدين لتحصين اللاعب ومفاوضته لتجديد تعاقده.

الزمالك رصد مبلغ مليون دولار، بالإضافة إلى أحد لاعبيه المغاربة خالد بوطيب أو حميد أحداد، للانضمام لصفوف نهضة بركان المغربى، مقابل ضم التوجولى لابا كودجا فى الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما وأن بعض المسئولون بالقلعة البيضاء حرصوا على التواصل مع اللاعب التوجولى للتأكد من عدم توقيعه لأى نادى أخر، ورغبته فى الانضمام لصفوف الفارس الأبيض.