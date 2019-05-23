اخبار الرياضه

صلاح محسن يغلق الباب أمام عروض الرحيل ويتمسك بالبقاء فى الأهلى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يغلق الباب أمام عروض الرحيل ويتمسك بالبقاء فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق صلاح محسن مهاجم الأهلى الباب في وجه عدة أندية محلية وخارجية أبدت رغبتها في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مُستغلة عدم مشاركته مع الفريق بشكل مُنتظم طوال الفترة الماضية غير أن صلاح أعلن إنه مُستمر مع المارد الأحمر ولا يُفكر  في الرحيل من النادي لاسيما وأن علاقته جيدة بالجميع في النادي.

وأوضح صلاح محسن أن عدم المشاركة في المباريات تعود لوجهة نظر الجهاز الفني التي يحترمها ويقدرها خاصة وأن الجهاز قام بتثبيت التشكيل خلال الفترة الماضية.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح محسن يغلق الباب أمام عروض الرحيل ويتمسك بالبقاء فى الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا