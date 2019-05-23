شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يغلق الباب أمام عروض الرحيل ويتمسك بالبقاء فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق صلاح محسن مهاجم الأهلى الباب في وجه عدة أندية محلية وخارجية أبدت رغبتها في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مُستغلة عدم مشاركته مع الفريق بشكل مُنتظم طوال الفترة الماضية غير أن صلاح أعلن إنه مُستمر مع المارد الأحمر ولا يُفكر في الرحيل من النادي لاسيما وأن علاقته جيدة بالجميع في النادي.

وأوضح صلاح محسن أن عدم المشاركة في المباريات تعود لوجهة نظر الجهاز الفني التي يحترمها ويقدرها خاصة وأن الجهاز قام بتثبيت التشكيل خلال الفترة الماضية.