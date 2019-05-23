انت الان تتابع رئيس الزمالك السابق: لهذا السبب فشلت صفقة أبو تريكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص

محمد أبو تريكة

كشف كمال درويش، الرئيس السابق لنادي الزمالك، كواليس انضمام الثنائي حسام وإبراهيم حسن إلى القلعة البيضاء، وقال درويش في تصريحات تليفزيونية: "أحد الصحفيين أبلغني بأن الثنائي سيرحل عن الأهلي، فما رأيك في ضمه؟ قلت له أوافق بكل تأكيد على أن يأتيا إلى منزلي، وكنت أسكن بجوار منزل نبوي إسماعيل (وزير الداخلية في ذلك التوقيت)، ولذلك كانت المنطقة مليئة بالحراسة المشددة، ورغم أنهما جاءاني في الثانية فجرا، إلا أن الأمر انكشف ووجدت الجميع يتحدث عن الأمر في اليوم التالي".

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وواصل رئيس الزمالك السابق: "في اليوم التالي علمت أن الأهلي عرض عليهما توفير كل طلباتهما من أجل التجديد وعدم الانضمام إلى الزمالك، لكنهما التزما بكلمتهما معي وقررا الانضمام للزمالك". واستكمل كمال درويش: "أنا رجل فني بالأساس، وبالتالي كنت أعلم أن حسام وإبراهيم حسن يملكان الروح القتالية التي يحتاجها الزمالك،