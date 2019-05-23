انت الان تتابع رئيس الزمالك يهاجم شوبير: هقعدك في البيت تاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ ص
أحمد شوبير
قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مجلسه سيقوم بعمل كل ما هو في صالح النادي، دون الرضوخ لأي ضغوط خارجية، مشيرًا إلى أن البعض يحاول الترويج لفوز الأهلي بالدوري لكن كل ذلك «أونطة» على حد وصفه. وأضاف، رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «المحور»، أن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، يحاولان الضغط على النادي الأبيض للتأثير عليه لكنهما لن ينجحا في ذلك، معلقًا: «هقعدك في البيت تاني يا شوبير».
وأشار رئيس القلعة البيضاء إلى أنه تقدم بمذكرة ضد نائب رئيس الجبلاية، تؤكد تورطه في مكالمات هاتفية خارجة، وسيطالب فيها بعزله من منصبه في اتحاد الكرة.واستمر في حديثه: «ما دخل الزمالك في إصدار الأهلي لبيان حتى يتم إقحامه؟ فريقي يشارك في بطولة الكونفدرالية، وبالتالي يحق له تأجيل مبارياته في الدوري، مثلما
وأشار رئيس القلعة البيضاء إلى أنه تقدم بمذكرة ضد نائب رئيس الجبلاية، تؤكد تورطه في مكالمات هاتفية خارجة، وسيطالب فيها بعزله من منصبه في اتحاد الكرة.
واستمر في حديثه: «ما دخل الزمالك في إصدار الأهلي لبيان حتى يتم إقحامه؟ فريقي يشارك في بطولة الكونفدرالية، وبالتالي يحق له تأجيل مبارياته في الدوري، مثلما كان يحدث مع الأهلي أثناء مشاركته في دوري أبطال إفريقيا».
وكان شوبير قد صرح بأن النادي الأهلي سيتجه لاتخاذ قرار بعدم خوض مباراة المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم 28 مايو الحالي، موضحًا أن النادي الأحمر بصدد إصدار بيان بعدم لعب مباراة الذئاب لحين خوض الزمالك لمبارياته المتبقية له في المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك يهاجم شوبير: هقعدك في البيت تاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.