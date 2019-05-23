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الأخضر الشاب يرفع استعداده لكتابة التاريخ في كأس العالم

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الان تتابع الأخضر الشاب يرفع استعداده لكتابة التاريخ في كأس العالم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- عبدالعزيز السديري:

تنطلق مساء اليوم منافسات بطولة كاس العالم للشباب والذي تحتضنه الأراضي البولندية؛ بمشاركة المنتخب السعودي الذي يشارك للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه.

ويعول الشارع الرياضي السعودي كثيراً على الجيل القادم بقيادة تركي العمار الحائز على جائزة أفضل لاعب شاب في القارة ، ولاسيما بعد المستويات المبهرة التي قدمها نجوم الأخضر في بطولة كأس آسيا الأخيرة والتي توِّجت بالحصول على اللقب الأغلى قارياً.

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حيث ضمت قائمة المدرب الوطني خالد العطوي 21 لاعباً يسعون لتحقيق إنجازٍ يسجل بإسم الكرة بعد المشاركة التاريخية في المونديال الأخير والذي توجه الصقور الخضر بالوصول إلى الدور ثمن النهائي للمرة الثانية تاريخياً.

وشهدت القائمة استبعاد المحترف السابق بصفوف سبورتينغ خيخون ومهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عبدالله الحمدان لأسباب فنية.

ووضعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة إلى جانب بنما ومالي وفرنسا؛ وسيفتتح الأخضر مشواره في البطولة مساء بعد غدٍ السبت عندما يواجه المنتخب الفرنسي في تمام السابعة مساءاً.

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