شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم بامبو..6 من أبناء الأهلي يزورون شباكه في الموسم الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نقطتين ثمينتين بتعادله أمام الاسماعيلي بهدف لكل فريق، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 18 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي احتضنها ملعب برج العرب بالاسكندرية.

وبادر الأهلي بالتهديف عن طريق مهاجمه المغربي في الدقيقة 73 قبل أن يعادل كريم أحمد "بامبو" التعادل للدراويش في الوقت القاتل وقبل النهاية بـ 6 دقائق.

ولم يكن كريم بامبو نجم الاسماعيلي الحالي والأهلي السابق هو أول لاعب من أبناء القلعة الحمراء الذي يزور مرمى الفريق الأهلاوي، بل سبقه 5 لاعبين اّخرين على المدار الموسم الجاري.

ثنائية بيراميدز

الأهلي تلقى خسارة على يد بيراميدز في الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز في أول اختبار للمدير الفني الأورجوياني مارتن لاسارتي، وسجل هدفي بيراميدز إثنين من نجوم الأهلي السابقين هم محمد فاروق وعبدالله السعيد.

باكا يختتم خماسية صن داونز

لم يتوقف الأمر على المستوى المحلي فقط بل طال المنافسات القارية واستطاع الجنوب أفريقي ماهلامبي باكاماني "باكا" جناح الأهلي السابق من زيارة شباك الفريق الاحمر وتسجيل خامس أهداف فريقه في خسارة تاريخية لبطل مصر في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال بالنسخة الحالية.

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جدو يصعب مهمة الأهلي

صعب محمد ناجي جدو كثيراً من مهمة الفريق الأهلاوي في الحصول على نقاط مباراته أمام الجونة، بعدما تمكن مهاجم افلريق الأحمر السابق من التسجيل بقميص الجونة والمباردة بالتهديف في لقاء الدور الثاني للمسابقة المصرية بموسمها الجاري، قبل أن يستطيع أبناء التتش من تسجيل هدفين متأخرين حقق من خلالهما الفوز.

جون أنطوي يكتم أنفاس الأهلاوية

كتمت جماهير الأهلي أنفاسها بتسجيل الغاني حون أنطوي مهاجم المقاصة الحالي والأهلس السابق هدفاً مع الثواني الأخيرة من مباراة الفريقين بالدور الثاني للدوري الممتاز، حيث ضيق الغاني الفارق في الوقت القاتل التي خشت خلالها أنصار التتش ادراك الفريق الفيومي التعادل واهدار فريقها للفوز.

بامبو يفقد الاهلي نقطتين

اخيراً نجح، كريم بامبو سادس لاعب اهلاوي يسجل في شباك فريقه السابق هذا الموسم، في احراز هدف قاتل لمصلحة الاسماعيلي، يتسبب في فقدان الفريق الاحمر نقطتين ثمينتين في سباقه على لقب المسابقة المحلية في الموسم الجاري.