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مستقبل نجم الهلال السعودي في خطر بسبب إصابة مزمنة

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بات مستقبل اللاعب الدولي السعودي نواف العابد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في خطر كبير بسبب الإصابة.

تقارير سعودية كشفت عن معاناة نواف العابد لاعب خط وسط الهلال من إصابة مزمنة في منطقة الحوض تهدد مستقبله مع الكرة.

ويعاني العابد من إصابة مزمنة في عظمة الحوض بالتحديد، وهو ما يجعل أمر مشاركته في مباريات قوية بشكل متواصل مستحيلاً.

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التقارير والفحوصات الطبية التي خضعت لها اللاعب كشفت عن أن الإصابة تتجدد لدى اللاعب كلما بذل مجهود قوي في المباريات.

ولا يستطيع اللاعب خوض 4 أو 5 مباريات قوية بشكل متتالي بسبب الآلام التي يشعر بها اللاعب.

ويبحث العابد وجهاز الهلال الطبي عن حل لإصابة اللاعب من أجل الاستفادة بخدماته في الموسم المقبل بشكل قوي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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