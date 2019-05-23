مستقبل نجم الهلال السعودي في خطر بسبب إصابة مزمنة

بات مستقبل اللاعب الدولي السعودي نواف العابد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في خطر كبير بسبب الإصابة.

تقارير سعودية كشفت عن معاناة نواف العابد لاعب خط وسط الهلال من إصابة مزمنة في منطقة الحوض تهدد مستقبله مع الكرة.

ويعاني العابد من إصابة مزمنة في عظمة الحوض بالتحديد، وهو ما يجعل أمر مشاركته في مباريات قوية بشكل متواصل مستحيلاً.

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التقارير والفحوصات الطبية التي خضعت لها اللاعب كشفت عن أن الإصابة تتجدد لدى اللاعب كلما بذل مجهود قوي في المباريات.

ولا يستطيع اللاعب خوض 4 أو 5 مباريات قوية بشكل متتالي بسبب الآلام التي يشعر بها اللاعب.

ويبحث العابد وجهاز الهلال الطبي عن حل لإصابة اللاعب من أجل الاستفادة بخدماته في الموسم المقبل بشكل قوي.