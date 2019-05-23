المجري كيرالي يعلن الاعتزال

أعلن المجري الدولي السابق جابور كيرالي، الذي لعب في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، اعتزاله اللعب بشكل نهائي، وقد بلغ 43 عاما.

وكتب كيرالي عبر صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت: "أشكر كرة القدم التي علمتني كل شيء وجعلتني شخصا أفضل، انتهت الرحلة الرائعة الآن! كنت في قلب كرة القدم منذ 26 عاما ولعبت 882 مباراة، والآن أريد أن أرى ما هو شكل الحياة خلف الكواليس".

ولعب كيرالي خلال الفترة من 1997 إلى 2004 لفريق هيرتا برلين ومن 2009 حتى 2014 مع فريق 1860 ميونخ في ألمانيا، كما لعب لسومباتهي هالاداش المجري.

وفي بطولة أمم أوروبا 2016 شارك كيرالي، الذي خاض 108 مباراة دولية، مع المنتخب المجري ليصبح أكبر لاعب يشارك في تاريخ نهائيات البطولة.