رونالدو يطلب ضم نجم ريال مدريد

يبذل الظاهرة البرازيلي رونالدو نجم ريال مدريد السابق، ورئيس بلد الوليد الحالي، جهودًا حثيثة لاستعارة لاعب الميرنجي الحالي، بدءًا من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية"، فإن رونالدو يسعى لاستغلال علاقته المميزة مع ريال مدريد، للتوقيع مع مواطنه فينيسيوس جونيور.

وذكرت الصحيفة أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، وأحد أفراد جيل رونالدو، لا يمكن أن يضمن لفينيسيوس أن يلعب نفس الدور الذي لعبه الموسم الحالي، في المستقبل القريب.

ويأمل ريال مدريد أن يتعاقد مع الدولي البلجيكي إيدين هازارد جناح تشيلسي الإنجليزي، والذي يلعب في نفس مركز فينيسيوس، ما يعني أن الصفقة إن تمت ستقلص فرص البرازيلي في المشاركة.

وخاض فينسيوس 31 مباراة بقميص ريال مدريد في جيمع المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 3 أهداف، وصنع 12 أخرى.