شكرا لقرائتكم مفاجأة.. "وصية" تمهد طريق عودة الننى للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس النادى الأهلى التفاوض مع أرسنال الإنجليزى، للحصول على خدمات الدولى المصرى محمد الننى على سبيل الإعارة، على طريقة رمضان صبحى.

واستغل النادى الأهلى رغبة والد اللاعب فى انضمام نجله للأهلى حسب وصيه زوجته، التى كانت تتمنى انضمام نجلها للأهلى قبل وفاتها من أجل إقناع الننى باللعب للأهلى فى الصيف القادم.

جدير بالذكر أن نادى أرسنال وضع محمد الننى على قائمة الراحلين فى الميركاتو الصيفى المقبل.