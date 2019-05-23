شكرا لقرائتكم مصطفى فتحى يوقف علاجه بسبب الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مصطفى فتحى لاعب الزمالك، إيقاف فترة علاجه بشكل مؤقت، والعودة لمصر سريعا، لمساندة الزمالك فى مواجهته أمام نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، من ملعب برج العرب. ويحتاج الزمالك للفوز بهدفين نظيفين للتتويج بكأس الكونفدرالية ، بعدما سقط فى المغرب بهدف نظيف. ويخوض مصطفى فتحى برنامجا تأهيليا مكثفا فى قطر حاليًا، بعدما خضع لجراحة فى ألمانيا، عقب الإصابة، التى تعرض لها فى الركبة وأدت إلى غيابه.

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