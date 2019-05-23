شكرا لقرائتكم الأهلى يتمسك بـ"بامبو" رغم تهديده بالحرمان من درع الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتمسك مسئولو النادى الأهلى بضم كريم بامبو جناح الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم إحراز اللاعب لهدف قاتل فى الشباك الحمراء، أدرك به التعادل للدراويش فى مواجهة الفريقين التى أقيمت أمس الخميس فى بطولة الدورى.

مسئولو الأهلى يرون أن كريم بامبو لعب بشرف رغم كونه واحد من أبناء النادى و أنه على رأس المطلوبين لتدعيم هجوم الأهلى، إلا أن يصر على الدفاع عن الوان القميص الذى يلعب له حتى آخر دقيقة، وحصل مسئولو الأهلى على توقيع كريم بامبو فى وقت سابق خاصة أن عقده مع الإسماعيلى ينتهى بنهاية الموسم الجارى وبالتالى سيكون ضمه فى صفقة انتقال حر.

وينتظر مسئولو النادى الأهلى خوض الإسماعيلى لمبارياته المتبقية بمسابقة الدورى، من أجل الإعلان عن صفقة كريم بامبو.