شكرا لقرائتكم الجونة يلجـأ للأجانب فى مواجهة الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب نادى الجونة فى خطاب رسمى إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، تعيين حكام أجانب لمباراته المقبلة فى الدورى أمام الإسماعيلى.
وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة مباراة الجونة والإسماعيلى، ضمن الجولة الـ 34 للدورى الممتاز، فى الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين 27 مايو الجارى.
يذكر أن الجونة يحتل حاليا المركز الـ 14 بالدورى برصيد 36 نقطة وهو المركز الذى يجعله مهددا بالهبوط.
كانت هذه تفاصيل خبر الجونة يلجـأ للأجانب فى مواجهة الإسماعيلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.