شكرا لقرائتكم الجونة يلجـأ للأجانب فى مواجهة الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب نادى الجونة فى خطاب رسمى إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، تعيين حكام أجانب لمباراته المقبلة فى الدورى أمام الإسماعيلى.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة مباراة الجونة والإسماعيلى، ضمن الجولة الـ 34 للدورى الممتاز، فى الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين 27 مايو الجارى.

يذكر أن الجونة يحتل حاليا المركز الـ 14 بالدورى برصيد 36 نقطة وهو المركز الذى يجعله مهددا بالهبوط.