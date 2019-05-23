على ماهر مطلوب فى الدورى المغربى...

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جدة - عمرو شويل تلقى على ماهر المدير الفنى لإنبى عرضاً لتدريب أحد الفرق المغربية فى الموسم المقبل، بعد نجاح المدرب الشاب فى إنقاذ الفريق البترولى من شبح الهبوط هذا الموسم، رغم توليه المسئولية والفريق يقبع فى المركز قبل الأخير، ليصل به للمركز التاسع قبل جولة من النهاية.

ورغم وجود تمسك كبير من إدارة إنبى بالإبقاء على على ماهر فى الموسم الجديد، إلا أن تلقى مدرب الأهلى السابق عروضاً خارجية بالإضافة لوجود عرضين من الدورى المصرى، قد يتسبب فى رحيله عن القلعة البترولية بعد انتهاء مباريات الفريق.

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ومن المقرر أن يعقد على ماهر جلسة حاسمة مع إدارة إنبى ستشهد الاتفاق على بعض البنود قبل اتخاذ قراره النهائى، سواء بالاستمرار مع انبى أو خوض تجربة جديدة سواء محلياً أو خارجياً.