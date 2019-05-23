أزمة فى الأهلى بسبب هذا الرباعى...

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جدة - عمرو شويل أثار الرباعى إسلام محارب ومحمد نجيب وأحمد علاء وعلى لطفى، أزمة داخل النادى الأهلى بعدما طلبوا الرحيل المجانى وتحديد وجهتهم المقبلة بنفسهم.
ويحاول الأهلى استغلال اللاعبين فى إبرام صفقاته المقبلة خلال فترة انتقالات الصيف المقبل بإدخال بعضهم كجزء من الصفقات، ولكن قوبل طلب الأهلى بالرفض من اللاعبين الذى يفضلون الرحيل المجانى أو اختيار الاندية التى ينتقلون لها.
جدير بالذكر أن محارب ونجيب وعلاء خرجوا من حسابات الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى، بالإضافة إلى عدم ظهور على لطفى بالمستوى المأمول منه مع الأهلى.
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