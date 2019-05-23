شكرا لقرائتكم أزمة فى الأهلى بسبب هذا الرباعى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار الرباعى إسلام محارب ومحمد نجيب وأحمد علاء وعلى لطفى، أزمة داخل النادى الأهلى بعدما طلبوا الرحيل المجانى وتحديد وجهتهم المقبلة بنفسهم.

ويحاول الأهلى استغلال اللاعبين فى إبرام صفقاته المقبلة خلال فترة انتقالات الصيف المقبل بإدخال بعضهم كجزء من الصفقات، ولكن قوبل طلب الأهلى بالرفض من اللاعبين الذى يفضلون الرحيل المجانى أو اختيار الاندية التى ينتقلون لها.

جدير بالذكر أن محارب ونجيب وعلاء خرجوا من حسابات الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى، بالإضافة إلى عدم ظهور على لطفى بالمستوى المأمول منه مع الأهلى.