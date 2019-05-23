شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يبدأ التحضير لمواجهة الجونة اليوم بدون راحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يبدأ الإسماعيلى استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ34 للبطولة، فى العاشرة مساء اليوم الخميس.
الجهاز الفنى للإسماعيلى رفض منح لاعبيه راحة سلبية عقب التعادل مع الأهلى مساء الأربعاء، لحساب مؤجلات الأسبوع الـ18 لبطولة الدورى الممتاز.
الأهلى ظل فى الصدارة بـ 74 نقطة ليصبح على بعد 2 نقاط من بيراميدز الذى فقد فرصة الحصول على الدورى، فى المقابل انتعش آمال الزمالك فى المنافسة على اللقب، حيث يتواجد الأبيض فى المركز الثالث برصيد 66 نقطة من أصل 29 مباراة.
ويتواجد الإسماعيلى فى المركز السابع برصيد 42 نقطة، ليفقد الدراويش فرصة الحصول على المركز الرابع والذى يحتله المصرى البورسعيدى بـ49 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يبدأ التحضير لمواجهة الجونة اليوم بدون راحة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.