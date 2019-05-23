الإسماعيلى يبدأ التحضير لمواجهة الجونة اليوم بدون راحة...

جدة - عمرو شويل يبدأ الإسماعيلى استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ34 للبطولة، فى العاشرة مساء اليوم الخميس.

الجهاز الفنى للإسماعيلى رفض منح لاعبيه راحة سلبية عقب التعادل مع الأهلى مساء الأربعاء، لحساب مؤجلات الأسبوع الـ18 لبطولة الدورى الممتاز.

الأهلى ظل فى الصدارة بـ 74 نقطة ليصبح على بعد 2 نقاط من بيراميدز الذى فقد فرصة الحصول على الدورى، فى المقابل انتعش آمال الزمالك فى المنافسة على اللقب، حيث يتواجد الأبيض فى المركز الثالث برصيد 66 نقطة من أصل 29 مباراة.

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ويتواجد الإسماعيلى فى المركز السابع برصيد 42 نقطة، ليفقد الدراويش فرصة الحصول على المركز الرابع والذى يحتله المصرى البورسعيدى بـ49 نقطة.