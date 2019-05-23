تحكيم يمني في نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم مقيم الحكام اليمني مختار صالح ليكون حاضر في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي التي تجمع فريقي الجزيرة الأردني والجيش السوري في 24 يونيو المقبل.

وتعتبر هذه المهمة الأولى من نوعها لحكم يمني في البطولة الآسيوية التي لا تزال تصفياتها سارية.

وستقام المواجهة بين الفريقين في الأردن منتصف الشهر المقبل.

ويأتي اختيار الحكم الدولي اليمني السابق والمحاظر والمقيم الآسيوي الحالي مختار صالح في سياق النجاحات التي حققها مؤخراً.

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