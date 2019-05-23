بعد تعادل الأهلي مع الإسماعيلي.. تعليقات نارية من عمرو أديب ونبيل الحلفاوي

كتب: ضياء السقا

أشعل تعادل الأهلي مع الإسماعيلي، الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز.

وعلق الإعلامي عمرو أديب، المعروف بتشجيعه للزمالك، عبر حسابه بتويتر، قائلا: "اظن ان الاهلى خسر النقطتين بسبب القناعه الغريبه اللي موجوده عند اللاعيبه انه حيكسبوا الماتش في كل الاحوال وانه امر تحصيل حاصل . الحظ والتوفيق اهلاوي بس بعض الاحيان الكوره بتقول سوري مش النهارده اتعبوا شويه علشان تكسبوا.. على فكره الاسماعيلى كان ممكن يكسب الماتش النهارده".

من جانبه، قال الفنان الأهلاوي نبيل الحلفاوي عبر تويتر: "الأهلى يدفع نقطتين ثمن الفرص الضائعة.. ثمن العناد".

وسقط الأهلي في فخ التعادل الإيجابي مع الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، مساء الأربعاء، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 18 من مسابقة الدوري.

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وسجل وليد ازارو هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 73، ثم أدرك كريم بامبو التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 84.

وبذلك رفع الأهلي رصيده لـ 74 نقطة في المركز الأول، من 32 مباراة، يليه بيراميدز بـ69 نقطة من 33 لقاء، ثم الزمالك ثالثا بـ 66 نقطة من 29 مواجهة، فيما ظل الإسماعيلي سابعا بـ42 نقطة.

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