صراع القمة يشتعل.. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الإسماعيلي.. وقائمة الهدافين.. والمباريات المتبقية للأحمر والأبيض

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كتب: ضياء السقا
سقط الأهلي في فخ التعادل الإيجابي مع الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، مساء الأربعاء، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وسجل وليد ازارو هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 73، ثم أدرك كريم بامبو التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 84.
وبذلك رفع الأهلي رصيده لـ 74 نقطة في المركز الأول، من 32 مباراة، يليه بيراميدز بـ69 نقطة من 33 لقاء، ثم الزمالك ثالثا بـ 66 نقطة من 29 مواجهة، فيما ظل الإسماعيلي سابعا بـ42 نقطة.
المباريات المتبقية للأهلي والزمالك:
وينشر "الموجز" المباريات المتبقية للأهلي والزمالك في الدوري.
مباريات الأهلي: المقاولون- الزمالك.
مباريات الزمالك: الإسماعيلي- الحرس- الإنتاج- الجونة- الأهلي.
ترتيب الهدافين
وعلى صعيد الهدافين، يتصدر أحمد علي مهاجم المقاولون العرب الترتيب بـ18 هدفا، يليه خالد قمر ومحمود علاء بـ14 هدفا لكل منهما.
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