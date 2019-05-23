سوبر كورة.. الدورى المغربى يهدد بقاء على ماهر فى إنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح على ماهر، المدير الفنى لإنبى، فى إنقاذ الفريق البترولى من شبح الهبوط هذا الموسم، رغم توليه المسئولية والفريق يقبع فى المركز قبل الأخير، ليصل به للمركز التاسع قبل جولة من النهاية. وتلقى على ماهر عروضا خارجية وداخلية تهدد بقاءه فى إنبى الموسم المقبل لمعرفة التفاصيل اضغط هنا Advertisements

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