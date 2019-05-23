شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصر مسئولو النادى الأهلى على ضم كريم بامبو، جناح الإسماعيلى المتألق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم إحراز اللاعب لهدف قاتل فى الشباك الحمراء أدرك به التعادل للدراويش فى مواجهة الفريقين التى أقيمت أمس الخميس فى بطولة الدورى.

ويرى مسئولو الأهلى أن كريم بامبو لعب بشرف رغم كونه واحدا من أبناء النادى وعلمه أنه على رأس المطلوبين لتدعيم هجوم الأهلى، إلا أن يصر على الدفاع عن ألوان القميص الذى يلعب له حتى آخر دقيقة، وحصل مسئولو الأهلى على توقيع كريم بامبو فى وقت سابق، خاصة أن عقده مع الإسماعيلى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى سيكون ضمه فى صفقة انتقال حر.

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وينتظر مسئولو النادى الأهلي خوض الإسماعيلى مبارياته المتبقية بمسابقة الدورى من أجل الإعلان عن صفقة كريم بامبو.