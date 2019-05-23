سوبر كورة.. مصطفى فتحى يوقف علاجه ويعود لمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مصطفى فتحى، لاعب الزمالك، إيقاف فترة علاجه بشكل مؤقت والعودة لمصر فى أقرب وقت.
ويخوض مصطفى فتحى برنامجا تأهيليا مكثفا فى قطر حاليًا، بعدما خضع لجراحة فى ألمانيا، عقب الإصابة التى تعرض لها فى الركبة وأدت إلى غيابه.
ويسعى مصطفى فتحى للعودة لمصر هذه الأيام من أجل هذا السبب.. اعرفه
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