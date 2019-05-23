شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى اليوم .. إعلان رفض خوض مواجهة المقاولون قبل الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن النادى الأهلى اليوم، الخميس، رفضه مواجهة المقاولون العرب كما كان مُحددا يوم 28 مايو الجارى، متمسكاً بإقامة المباراة بعد انتهاء فعاليات بطولة امم افريقيا 2019 المقرر اقامتها فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

الأهلى يتمسك بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

ويتمسك الأهلى بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين الزمالك الذي ينافسه على درع الدوري العام هذا الموسم، خاصة فى الأمتار الأخيرة والحاسمة من عمر بطولة الدورى.

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جلسة حاسمة بين الخطيب وعبد الحفيظ قبل إعلان قرار الأهلى

ويعقد محمود الخطيب رئيس النادى جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة خلال الساعات المقبلة، لبحث عدة أمور خاصة بفريق الكرة، فى مقدمتها جدول الأسابيع الأخيرة من عمر مسابقة الدورى.

الأهلى يستطلع رأى الجهاز الفنى فى جدول مباريات الدورى

ويستفسر الخطيب من مدير الكرة عن موقف الجهاز الفني بشأن مباريات الأهلي المُتبقية بجدول الدورى، حيث سيلعب الفريق الأحمر مع المقاولون والزمالك بعد انتهاء مباراة الإسماعيلى التى أقيمت أمس الخميس وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، ويتمسك مسئولو الأهلى بضرورة توفير كافة سبل العدالة بين جميع الفرق وعدم ترجيح كفة طرف على حساب الآخر من خلال "تسكين" مباريات تخدم فريق بعينه.