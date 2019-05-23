شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يطلب حكاما أجانب لمباراته فى الدورى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نادى الجونة خطاباً رسمياً إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام، برئاسة عصام عبد الفتاح، يطلب فيه تعيين حكام أجانب لمباراته المقبلة فى الدورى أمام الإسماعيلى. وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الجونة والإسماعيلى، ضمن الجولة الـ 34 للدورى الممتاز، فى الساعة العاشرة مساء الاثنين 27 مايو الجارى. يذكر أن الجونة يحتل حاليا المركز الـ 14 بالدورى برصيد 36 نقطة وهو المركز الذى يجعله مهددا بالهبوط.

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