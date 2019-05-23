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جدول الدورى المصرى يشتعل بعد تعادل الأهلى والإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتعل جدول الدورى المصرى بعد تعادل الأهلى مع الإسماعيلى فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة ، وفقد الأحمر نقطتين فى طريقه نحو اللقب.

 

الأهلى فى جدول الدورى المصرى

بعد تعادل الأهلى مع الإسماعيلى ارتفع رصيده إلى النقطة 74 ليواصل تصدر قمة ترتيب فريق الدورى، وتقلص الفارق بينه وبين أقرب منافسيه وهو الزمالك الذى يمتلك 66 نقطة، وهو ما يمثل حافزاً قوياً للاعبى الأحمر للفوز فى المباريات المقبلة للابتعاد عن الأبيض فى جدول الترتيب، خاصة أن الزمالك مازالت لديه 3 مباريات مؤجلة لم يخضها حتى الآن أمام الإنتاج الحربى والجونة وحرس الحدود، بخلاف باقى مبارياته أمام الإسماعيلى والأهلى.

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موقف الاسماعيلى فى جدول الدورى

بعد التعادل مع الأهلى قفز الإسماعيلى إلى المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 42 نقطة، ويتبقى له مباراة واحدة مؤجلة أمام الزمالك.

جدول ترتيب الدورى بعد مباراة بيراميدز والنجوم

كما التقى بيراميدز مع النجوم فى الجولة الثالثة والثلاثين وانتهت المباراة بفوز الأول بهدفين دون رد، ليواصل وصافته فى جدول تريب الدورى، برصيد 69 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الأحمر المتصدر.

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