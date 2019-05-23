سوبر كورة.. "وصية" تمهد الطريق لعودة الننى للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى النادى الأهلى لترميم خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل تقدم حسام عاشور فى السن والإصابات المتكررة لحمدى فتحى. ويفكر مسئولو الأهلى فى استعارة محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى، على طريقة رمضان صبحى. Advertisements لمعرفة تفاصيل الخبر اضغط هنا

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