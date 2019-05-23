رسائل جديدة من رئيس الزمالك لعبد الحفيظ وشوبير.. ويؤكد: مباراة الأهلي والمقاولون في موعدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

هاجم رئيس الزمالك، الثنائي أحمد شوبير عضو الاتحاد المصري لكرة القدم وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بسبب أزمة مباراة الفريق الأحمر أمام المقاولون العرب بالدوري.

وكان شوبير قد أكد في برنامجه المذاع على قناة أون سبورت أن الأهلي بصدد إصدار بيان بشأن تأجيل مباراته مع المقاولون العرب إلى ما بعد بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة المقرر إقامتها في مصر.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة المحور قال رئيس الزمالك موجهًا حديثه إلى عبد الحفيظ: "مش خايفين نلاعب الأهلي، إنت شفت مستواك في مباراة الإسماعيلي، مستعدين نلاعبك قبل مباراة نهضة بركان".

وأضاف: "شوف مستواك، واللاعيبن أصحاب المليارات عملوا ايه؟، الإسماعيلي قدم مباراة محترمة، ولم تحتسب له ركلة جزاء واضحة".

وتابع رئيس الزمالك: "الأهلي سيلعب مباراته أمام المقاولون العرب يوم 28 مايو الجاري، والزمالك مش هيعمل إلا اللي في مصلحة النادي، مش شغالين عند حد".

وأضاف: "العيال اللي بتقول الأهلي أخد الدوري، ده كلام أونطة".

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كما هاجم رئيس الزمالك، شوبير عضو الجبلاية قائلًا: "إذا اكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرد، إنت ابن مين في مصر، قدمت مذكرة لوزير الشباب والرياضة ضد أحمد شوبير بسبب المكالمات غير الأخلاقية التي لا تليق بعضو اتحاد كرة، كما تقدمت ضده بمذكرة للجنة الانضباط باتحاد الكرة".

وواصل: "الفيلم الهندي اللي انت عملته إن النادي هيطلع بيان، ما يطلع بيان وأنا مالي، مباراة الأهلي مع المقاولون العرب ستعلب في موعدها، أنا بطل وصلت لنهائي لكونفدرالية من حقي أن يتم تأجيل مبارياتي".

وأكمل: "أنت مش أجلت للأهلي 12 مباراة، صعبان عليك تأجل للزمالك مباراتين أو ثلاثة".

وعن أزمة تذاكر مباراة نهائي الكونفدرالية قال: "الطبعة الأولى كانت 30 ألف، بالتواصل مع وزير الداخلية وصلوا لـ 40 ألف، منذ 3 أيام تواصل مع مكتب وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وأكد لي رفع العدد إلى 60 ألف مشجع".

واستطرد: "مدير امن الاسكندرية رفض اعتماد الـ20 ألف الزيادة، تواصل معي الوزير وأكد لي مجددًا تواصله مع مدير أمن اسكندرية وتم رفع العدد إلى 50".

وأتم: "لماذا يتم منع باقي المشجعين، احنا هنظم بطولة أمم أفريقيا، بلاش تعنت، الأهلي راحله 60 ألف مشجع من قبل، الزمالك عمل حالة في البلد بوصوله للنهائي، بناشد الجميع للوقوف وراء النادي".

جدير بالذكر أن الزمالك سيستضيف نظيره نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب في الاسكندرية في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق المغربي بهدف دون رد.