بالفيديو | هكذا هز جمهور بركان نجوم الزمالك وأعاد التركيز للابا كودجو

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شهدت مباراة نهضة بركان والزمالك في نهائي الكونفدرالية اشعال جمهور نادي بركان للشماريخ بكثافة خلال الشوط الثاني من المباراة التي استضافها الملعب البلدي بمدينة بركان يوم الأحد الموافق 19 مايو في ذهاب نهائي الكونفدرالية 2019/2018.
وألقى بعض أعضاء ألتراس نهضة بركان أعواد الشماريخ على المضمار المحيط بالملعب خلف مرمى فريق الزمالك، وما هي سوى 20 دقيقة بعد تلك المشاهد، وتمكن المهاجم التوجولي “لابا كودجو” من تسجيل هدف فوز بركان عند الدقيقة 94، بعدما رد له القائم هدفين خلال الشوط الأول.
ويستضيف الزمالك مباراة الإياب يوم 26 مايو 2019، على ملعب برج العرب في مدينة الاسكندرية بحضور حوالي 60 ألف متفرج بعد اتفاق إدارة النادي مع الجهات الأمنية.
وحظت بعثة نادي بركان باستقبال حافل في مطار القاهرة الدولي في حضور الرئيس المنتدب للنادي المغربي “عبد المجيد مضران” ورئيس الزمالك “مرتضى منصور” الذي أثار الجدل قبل مباراة الذهاب بسبب تصريحاته ضد رئيس بركان “فوزي لقجع” صاحب النفوذ الرفيع في الاتحاد الأفريقي “الكاف”.
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