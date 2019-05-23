رياضة | أول رد فعل من الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد انتقادات قائمة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد انتقادات قائمة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى الانتقادات الموجهة له بعد إعلان القائمة الأولية التى ضمت 25 لاعباً لخوض بطولة أمم أفريقيا المقرر انطلاقها فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، مشدداً على أنه يتحمل مسئولية اختياراته بالبطولة، على أن تتم محاسبته فى النهاية من مجلس إدارة اتحاد الكرة والجماهير.

وأكد هانى رمزى مدرب منتخب مصر الأول أن جهاز المنتخب كان يتوقع الضجة التى أثيرت عقب إعلان قائمة الفراعنة، لكون الاختيارات لن ترضى الجميع، وتفكير الجماهير بشكل عاطفى فى كثير من الأحيان، وأن هذا لن يمنع الجهاز الفنى فى التركيز على اختياراته، ولن يلتفت لأى انتقادات موجهة، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق البطولة.

وكانت قائمة المنتخب قد شهدت انتقادات كبيرة من جانب الجماهير، بسبب غياب عدد من اللاعبين المميزين على رأسهم كهربا ورمضان صبحي وعبد الله جمعة ومحمد عواد.