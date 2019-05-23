رياضة | حوار- شديد قناوى: بنى سويف والمنيا والتليفونات أهم محطاتى والإعلام أثر على أجيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار- شديد قناوى: بنى سويف والمنيا والتليفونات أهم محطاتى والإعلام أثر على أجيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يظل شديد قناوى أحد الأسماء الكبيرة بالكرة المصرية بصفة عامة وبصعيد مصر بصفة خاصة، قناوى لعب بالأقسام المختلفة الأربعة كما نجح في الصعود للدورى الممتاز لاعبا ومدربا ولديه 3 أبناء لعبوا وتالقوا بصفوف العديد من الأندية، لهذا حرص " الخليج 365 الرياضى " على إجراء حوار معه لاستعراض ملف الذكريات وأهم المحطات التدريبية ورؤيته للقسم الثاني بجانب الحديث عن اختيارات اجيري للاعبين المنضمين للمنتخب المصري.

فى البداية كيف بدأت مسيرتك الكروية ومن هم أهم لاعبي جيلك؟

شديد قناوي من مواليد حى الجزيرة المرتفعة بنى سويف وما أدراك ما الساحة الشعبية والدورات الرمضانية والكرة الشراب في كل احياء ( الشبان وصلاح سالم الساحة ميدان مولد النبي ) الي ان اكتشفني المرحوم خليل علي خليل والد كابتن علي خليل لاعب الزمالك لعبت لناشين بني سويف وكان معي من الكبار ( محمد شاكر وحسين السيد ونظمي ووحيد إسماعيل وبهاء عيسي ومصطفي الشريف وحسن البنا وجميل عبد اللطيف وشلبي وحمدي أمين ) وكنت العب مع الناشين وكان معي ( حافظ كمال وحمدي الشنوي وعادل البطوجي وحسين لوشن و ميشيل فؤاد و ايمن جاب الله و حسين الديري و عزت عباس ) وبعام 74 كان الدوري مجموعتين وبني سويف كانت تشارك بمجموعة الأهلي وكان بيدرب بني سويف خيري حسين وتم تصعيد مجموعة من الناشئين الذين ذكرت أسماهم من قبل ولعبت دوري ممتاز وكان معجب جدا بي المدير الفني وكان معى من بني سويف الراحل حسين السيد صخرة دفاع وهبطنا للدرجة الثانية وكان معي ربيع ياسين عام 78 من الفشن إلى 5ن انتقل للنادي الأهلي وانتقلت إلى مصنع 36 وكان معي جبر محمد من بني سويف ولعبت موسم واحد وكان فريق التصنيع يضم أفضل نجوم مصر أذكر منهم رمضان السيد وناصر محمد وعلي فوزي والتبعي والراحل اينو وإسماعيل ريان وغيرهم من اللاعبين وهبط التصنيع.

وهل اثر هبوط التصنيع على مشوارك الكروى ؟

بعد هبوط التصنيع عدت لبني سويف ولعبت موسم ثم صعد نادي المنيا بعام 79 وانتقلت الي المنيا ومن هنا بدأت نجوميتي الحقيقية بكرة القدم ، لعبت لنادي المنيا 14 موسم ما بين البقاء والهبوط وبموسم 84 تم استداعى للمنتخب بقيادة الراحل عبدة صالح الوحش مدرب المنتخب ولم استمر لااصابتي وتم اختياري أكثر من مرة بمنتخب الاسبوع وذاك لتميزى فى رقابة مصطفي عبده لاعب الأهلي ورقابة طارق يحي من الزمالك ومن المواقف الطريفة والجميلة ان مباراة الزمالك والمنيا وكان الحكم الراحل احمد جمال يدير المباراة وأحرز حسن شحاتة هدف التعادل في المنيا وبعدها جري ناحية اللاعب محمود سعد لان المنيا كانت عقدة الزمالك وقام بتمزيق الفانلة وهو ذكر انها اسوء لقطة بحياته وكانت مباراة حماسية وانتهت بالتعادل 1×1 .

من هم أهم اللاعبين الذين لعبت امامهم؟

من أهم النجوم الذين لعبت أمامهم لاعبين كبار أمثال ( محمود الخطيب - طاهر أبو زيد - ربيع ياسين - حسام البدري - حسام حسن وابراهيم حسن ) وكنا نمثل عقدة نادي الزمالك أكثر من موسم لدرجة ان المعلم حسن شحاتة قام بتمزيق قميصه عقب تعادله مع المنيا في استاد القاهرة وسط 60 الف متفرج وكان الدورى يضم فرق أغلبها محافظات المنصورة والسويس والاسماعيلي والاتحاد والأولمبي والبلاستيك واسكو .

وماهي أهم المحطات الكروية البارزة بذاكرتك؟

من المحطات القوية بمسيرتى الكروية هي هبوط المنيا بعام 85 وصعدنا موسم 86 مع فاروق السيد المدير الفني واحرزت 23 هدف وكنت ظهير هداف لعبنا بالدوري الممتاز وهبط المنيا موسم 90 وبهدف شديد عادت المنيا من جديد بتاريخ 12 / 7 / 1992 وتوفت والدتي في هذا اليوم واحرزت الهدف في أسوان وكان دورة مجمعة تضم أندية شبين الكوم وأسوان والمنيا وصعد فرق المنيا وشبين واعتزلت كرة القدم بعد مسيرة كبيرة وطويلة جدا .

كيف بدأت مسيرتك بمجال التدريب ومن هم أبرز اللاعبين الذين دربتهم؟

بعام 92 توليت تدريب منتخب شمال الصعيد وكان يضم الفريق كلا من وليد ابراهيم ومحمد فتحي حراس مرمي وعماد النحاس واحمد عبد الغني الذي لعب لصفوف بتروجت ومحمد رمضان مهاجم الزمالك وميرون صبحي وانتقلوا لناشئين الزمالك مع غانم سلطان ثم توليت في نفس العام نادي بني سويف بالدرجة الثالثة بمجموعة الفيوم والمنيا وبعدها بعام صعدنا للدرجة الثانية بصحبة سمالوط بالدرجة الاولي وكان جيل محترم من نجوم بني سويف ضم كلا من عماد شاكر وسيد عامر و ياسر ربيع و احمد محروس وطارق فتحي ومحمد فاروق والثنائى وائل وعمر عبد العال و خالد صلاح وياسر احمد ومنعم و شاكوش والراحل ايمن شكري والكسار والشيخ وليد وتم اكتشاف افضل المهاجمين عماد شاكر واحمد شاهين وكنا ننافس علي الصعود الممتاز وصعد الألومنيوم بفارق ثلاث نقاط عن بني سويف تحت رعاية ابو الخير عبد العليم وسامح البرنس وقمت بإنشاء فريق جديد المرحوم يسري درجة رابعة وصعدت بة في خلال أربع سنوات الي الدرجة الاولي وكان يضم الفريق نخبة كبيرة مكونة من ( جمال عمر وعماد شاكر واكتشاف أسامة محمد الظهير الأيسر ورندي عبد العزيز حارس المرمي ووليد ابراهيم ) ومجموعة ممتازة

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ثم عدت الي المنيا بعد ما انتشرت شهرتي بالتدريب وقمت بالعمل مدير فني المنيا أكثر من مرة ثم انتقلت لنادي النيل بسوهاج موسمين ثم انتقلت للعمل كمدير فني بعام 2008 بنادي اهلي الخرطوم السودان ثم عدت المنيا ويمثل عام 2013 أهم محطة تدريبية لى بصعود المنيا للدوري الممتاز وحققت حلمي وانا لاعب بصعود المنيا بموسم 86 وموسم 2013 كمدير فني المنيا ثم انتقلت الي أسوان موسم 2014 وصعدنا لدوري الترقي ونجح الاسيوطي فى الصعود وبعام 2015 توليت العمل مدير فني وكان معي أبرز اللاعبين ميدو جابر الذى انتقل الأهلي ورجب بكار وعندليب وعلي فوزي الظهير الأيمن وصعد الترقي ثم عدت الي المنيا وفي موسم 2016 كنت انافس مع المنيا للصعود وكان يحتل المركز الأول بفارق خمسة نقاط عن الاسيوطي وكان فريق التليفونات يعاني من الهبوط وطلب مني المهندس احمد سعد إنقاذ الفرق من الهبوط وتركت المنيا لإنقاذ الفريق الذي أنشأته وحاولت الي ان بقى الفريق بفارق الأهداف عن بني مزار وبفارق المواجهات .

ماهى رؤيتك لدورى القسم الثانى بالصعيد ولماذا استقلت من لجنة الكرة بالمنيا ؟

دوري القسم الثاني اسهل مجموعة الصعيد بدليل أننا عندما نذكر 5ن هناك فريق قاهرى سيلعب بمجموعة الصعيد يحدث لنا توتر بالعكس كلما زادت عدد الفرق المنافسة أفرز الدوري بطل حقيقي وأنا مع اقامة مجموعة واحدة كدوري المحترفين بالنسبة لتولي نادي المنيا الحمد لله انا اكتر مدرب قام بتدريب المنيا من أبناء المنيا لا يوجد أحد وحققت الصعود مرتين كما ذكرت وانا لاعب صعدت للدوري الممتاز وهذا الإنجاز لم يحققة سوي حسين عبداللطيف مع الالمونيوم من مدربين الصعيد لجنة الكرة كان هناك عرض من مجلس الإدارة لتحقيق رغبة الجماهير ولكن اللجنة كانت من ( هشام عبد الرسول واشرف يوسف وجمال سالم وعباس سعد ) وبعد عرض اللجنة لتنفيذ الطلبات وكانت اللجنة تعمل ك لجنة محترفة بعقود ولكن اختلاف في القيمة المالية لتتناسب مع النادي فاعتزر ثلاثة أعضاء وبعدها اعتزرت شخصيا لرئيس مجلس الإدارة علما بأنني كنت اعمل بدون اي مقابل.

هل أثر شديد قناوى فنيا واحترافيا فى عقلية الثلاثى اللاعبين محمد واحمد ومحمود شديد قناوى؟

بالترتيب ابنى محمد الكبير لعب لنادي المنيا ثم انتقل الي الانتاج الحربي وصعد به الدوري الممتاز ثم انتقل الي طلائع الجيش أكثر من خمس سنوات ثم لعب الاسيوطي بالدوري الممتاز ولعب احمد شديد للنادي الأهلي وأحرز مع الأهلي 18 بطولة ومحمود شديد لعب لنادي انبي من سن 13 حتى 21 ثم انتقل الاسيوطي وصعد معاه للممتاز ثم انتقل للمقاولون العرب بطلب من المعلم حسن شحاتة ثم الداخلية هذا الموسم وانا كلاعب كرة قدم سابق ومدرب بالتأكيد كان لى تأثير عليهم بمرحلة الشباب وكنت أضع لهم برامج تدريبية وتنمية القدرات الخاصة لكلا منهم.



هل ترى وجود ظلم للمدربين أبناء الصعيد فى تولى الفرق الكبري وماهي أبرز ملامح المجموعة الأولى ؟

من وجهة نظرى الشخصية لا يوجد ظلم لان المدربين قدرات وشخصية مع الاهتمام بالدورات زللأسف الصعود من مجموعة الصعيد بيكون مدرب قاهرى مثل ايمن المزين مع الاسيوطي ومجدي عبد العاطي مع أسوان والصعود للدورى الممتاز تتحكم فيه الإمكانيات المالية مع اختيار مجموعة من اللاعبين المميزين تستطيع الصعود مثل الاسيوطي صعد من الدور الأول ولا توجد ملاعب وبعد المسافات يوثر علي الاداء وعصبية مدربين الصعيد خوفا من الرحيل بالإضافة ان المدربين لا يعملون سوي في انديتهم فقط ويجب أن تكتسب خبرات وتتحرك وتعمل بقدرات الشخصية وليس معنى ان يكون مجلس الإدارة صديق لمدرب فيقوم بتعيينه كمدير فنى ، الامر يجب ان يكون بالاتجاه الصحيح وهو الاعتماد على اصحاب القدرات والكفاءات ، وصعود أسوان يعود لكونه تجميع نقاط في الدور الاول إتاحت الفرصة له في الدور التاني وخسارة بني سويف في الدور الثاني أكثر من نقطة وابتعاد نادي المنيا عن المنافسة محققا المركز الخامس.

ماهو انطباعك إزاء اختيارات أجيرى لقائمة المنتخب ؟

اختيارات المدير الفني لمنتخب مصر كان للإعلام تأثير كبير في ضم وليد سليمان وهو بعيد عن الكرة أكثر من أربع أشهر والإعلام ضم احمد علي والمدير الفني هو صاحب الحق في الاختيارات ولكن النتائج هى الاهم بالنسبة لى .

ماهى رسالتك الأخيرة للجماهير؟

قضيت محطات كثيرة كلاعب ومدرب التحدي زادني اصرار ان اثبت قدرتي بجميع الأندية والمنيا بلدي الثاني زوجتي وأولادي محمد واحمد ومحمود ونورا وزوجتي الغالية لها كل الشكر في تربية أولادها تربية صالحة ، ولا انسي معلقى كرة القدم الكبار أمثال ( لطيف وعلي زيور واحمد عفت والشربيني وحسام الدين والحويني ) والصحفيين الكبار ( المستكاوي الكبير ومحمد سيف ونجيب نعمان ومحمود معروف وإسماعيل البقري ) فهم جيل النقاد المتميزين دائما .