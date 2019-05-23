رياضة | ليفاندوفسكي يطالب البايرن بضم نجم مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفاندوفسكي يطالب البايرن بضم نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب البولندي ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونيخ، مسئولي النادي الألماني بالتعاقد مع لاعب فريق مانشستر سيتي "ليروي ساني".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت في الفترة الاخيرة أن العملاق البافاري يرغب بالفعل في الحصول على خدمات "ساني" خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

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وقال "ليفاندوفسكي" في تصريحات نشرتها شبكة "جول" العالمية: "لقد رأيت عدة مرات بالفعل كم أن ساني لاعب جيد، إنه لاعب يمكن أن يأخذنا على الفور إلى مستوى أعلى ويحسن الفريق".

وأضاف البولندي: "إذا جاء شخص ما إلى هنا، فعليه مساعدتنا على الفور، وجعلنا أفضل عن طريق جودته، ليس لديك أي وقت هنا لتطوير شخص ما لمدة عامين".

وأتم "منذ اليوم الأول، يجب على اللاعب الجديد رفع مستوى الفريق بأكمله".