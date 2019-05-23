رياضة | صدمة جديدة لبرشلونة بسبب رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة جديدة لبرشلونة بسبب رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، في صدمة لمسئولي فريق برشلونة.

وكان مسئولو الفريق الكاتالوني يرغبون بقوة في التعاقد مع جواو فيليكس نجم فريق بنفيكا البرتغالي، والذي يعد من أبرز المواهب الشابة.

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الخميس، إن هناك 3 أندية تسعى لضم فيليكس، وهي برشلونة، ومانشستر سيتي، ويوفنتوس.

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ويسعى البارسا والسيتي لإضافة عنصر هجومي شاب، فالأول لا يملك سوى لويس سواريز، الذي تقدم في العمر، إلى جانب صعوبة تقديمه نفس المستوى، على مدار موسم طويل، أما الثاني فيعاني بشدة عندما يصاب أحد مهاجميه، أجويرو أو خيسوس.

لكن الصدمة التي تلقاها برشلونة ومان سيتي، بحسب الموقع، هي أن يوفنتوس يعتبر الأقرب لضم فيليكس "19 عامًا"، خاصةً أن اللاعب عبر من قبل عن حبه لمواطنه، كريستيانو رونالدو، نجم البيانكونيري، ورغبته في اللعب إلى جواره.