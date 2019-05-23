رياضة | خالد الغندور: الأهلي حسم صفقة نجم الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الغندور: الأهلي حسم صفقة نجم الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، ومقدم برنامج "الزمالك اليوم"، عن قيام اللاعب كريم بامبو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بالتوقيع للأهلي، وهو ما جعل اللاعب يرفض الإحتفال بالهدف الذى سجله فى شباك محمد الشناوى ، حارس الأهلي .

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وأضاف الغندور، أن كريم بامبو، اتفق مع مسئولي الأهلى، على كافة التفاصيل الخاصة بانضمامه للقلعة الحمراء، خلال الموسم المقبل، من خلال جلسة جمعته بهم خلال الايام الماضية .

وكان كريم بامبو قد سجل للإسماعيلي هدف التعادل في شباك الأهلي بالأمس، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري.