رياضة | رئيس الاتحاد المغربي يدعم الوداد قبل موقعة الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد المغربي يدعم الوداد قبل موقعة الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، بدعم نادي الوداد البيضاوي، مساء أمس الأربعاء، حيث قام بزيارة المعسكر الذي يخوضه ببوزنيقة، حيث يستعد للمباراة المرتقبة أمام الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي ستجرى، بعد غدٍ الجمعة، على ملعب مولاي عبدالله بالرباط.

وحرص رئيس اتحاد الكرة المغربي على إجراء حديث خاص مع اللاعبين، قبل إجراء المران، وحفزهم، قبل المباراة الصعبة أمام الترجي.

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كما حاول لقجع الرفع من معنويات اللاعبين، وطالبهم ببذل مجهود كبير في المباراة من أجل تسجيل نتيجة إيجابية أمام الفريق التونسي، قبل مواجهة الإياب التي ستحسم اللقب.

وتقام مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الفريقين، يوم الجمعة 31 مايو.