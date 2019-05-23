رياضة | 3 أندية سعودية تدخل صراع شرس للحصول على خدمات عبد الفتاح آدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أندية سعودية تدخل صراع شرس للحصول على خدمات عبد الفتاح آدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هشام العريني وكيل أعمال عبد الفتاح آدم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تصريحات صحفية أدلى بها لوسائل الإعلام بالمملكة أن اللاعب قد تلقى أكثر من عرض للرحيل عن صفوف فريق " السكري " خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ونجح اللاعب في لفت أنظار الأندية السعودية الكبرى بعد تألقه مع التعاون والأخضر حيث شارك في 30 مباراة لحساب لقاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أحرز خلالهم 15 هدفاً وصنع هدفين ونجح في قيادة فريقه للحصول على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في التاريخ.

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