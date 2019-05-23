رياضة | مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن اتحاد جدة

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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من المملكة العربية السعودية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة برئاسة لؤي ناظر أكدت عن وجود إعادة تهيئة للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتسعى الإدارة إلى التخلص من بعض اللاعبين الغير مؤثرين بالإضافة إلى التعرف على الإحتياجات التي سيطلبها سييرا من أجل التعاقد معهم خلال الموسم المقبل.
وقررت الإدارة عدم تجديد عقد خماسي الفريق راكان النجار وعمر المزيعل بالإضافة إلى عمار النجار ومحمد قاسم وأخيراً محمد ريمان.
في الوقت الذي لم يحسم فيه مجلس الإدارة موقفه حتى الآن للثنائي جمال باجندوح وناصر الشمراني حيث سيتم عرض الموقف على سييرا لإبداء الرأي النهائي سواء بالتجديد لهم أو الإستغناء عن خدماتهم.
يذكر أن الاتحاد نجح في إنهاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في المركز العاشر برصيد 34 نقطة ونجح في الوصول إلى دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا ووصل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.