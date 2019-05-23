رياضة | مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن اتحاد جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن اتحاد جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من المملكة العربية السعودية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة برئاسة لؤي ناظر أكدت عن وجود إعادة تهيئة للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتسعى الإدارة إلى التخلص من بعض اللاعبين الغير مؤثرين بالإضافة إلى التعرف على الإحتياجات التي سيطلبها سييرا من أجل التعاقد معهم خلال الموسم المقبل.

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