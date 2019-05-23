رياضة | بوجبا يبتعد عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا يبتعد عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت صفقة إنتقال لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى لريال مدريد، مهددة بالفشل

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب يعد من العناصر الأساسية لمطالب المدير الفنى لريال مدريد زين الدين زيدان ولكن بعد التجديد لتونى كروس حتى عام 2023 أصبح ريال مدريد ليس على اتم الإستعداد للتعاقد مع بوجبا بأى ثمن.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد سيتوجه لإنهاء صفقتى إيريكسن لاعب توتنهام الإنجليزى وإيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنكليزي، بسبب وضع التفاوض السهل للثنائي لأن عقديهما سبنتهى مع أنديتهم عام 2020 مما يجعل فرقهم تريد الإستفادة المالية، عكس بول بوجبا الكى ينتهى عقده عام 2021 مع اليونايتد مع وجود أيضاً خيار التمديد لعام إضافي.

ويذكر أن ريال مدريد إقارب من إعلان التعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش وظهير ليون فيرلاند ميندى.