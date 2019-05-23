شيكابالا يعود للزمالك فى برج العرب...

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جدة - عمرو شويل تنتظر نادى الزمالك مواجهة نارية الأحد المقبل عندما يستضيف نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية" على استاد برج العرب. وقرر محمود عبد الرازق شيكابالا مساندة نادى الزمالك فى مباراة نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان، والشد من أزرهم من خلال حضوره النهائى ودعم زملائه من ملعب المباراة. جدير بالذكر أن الزمالك يحتاج الفوز بهدفين نظيفين للظفر بكأس الكونفدرالية، بعدما سقط فى المغرب بهدف نظيف.

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