شكرا لقرائتكم صلاح محسن يعلن استمراره مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أغلق صلاح محسن مهاجم الأهلى الباب في وجه عدة أندية محلية وخارجية أبدت رغبتها في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مُستغلة عدم مشاركته مع الفريق بشكل مُنتظم طوال الفترة الماضية غير أن صلاح أعلن إنه مُستمر مع المارد الأحمر ولا يُفكر في الرحيل من النادي لاسيما وأن علاقته جيدة بالجميع في النادي.

وأوضح صلاح محسن أن عدم المشاركة في المباريات تعود لوجهة نظر الجهاز الفني التي يحترمها ويقدرها خاصة وأن الجهاز قام بتثبيت التشكيل خلال الفترة الماضية.